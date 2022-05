Serie A basket oggi, orari gara-1 playoff 2022: programma, canali tv, streaming, chi gioca domenica 15 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) L’attesa è finalmente terminata, oggi cominciano i playoff della Serie A 2021/2022 di basket. Nel corso della giornata odierna si svolgeranno ben tre partite valevoli per la gara-1 dei quarti di finale (il quarto incontro si giocherà invece lunedì sera) e lo spettacolo di certo non mancherà. Si inizierà alle ore 17:00 con la sfida tra Olimpia Milano e Reggio Emilia, poi si proseguirà alle 19:00 con lo scontro tra Tortona e Reyer Venezia e infine ci sarà alle ore 21:00 la partita tra Virtus Bologna e Pesaro. I primi due match in programma saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 (per Milano- Reggio Emilia) e 2 (per Tortona-Reyer Venezia) e in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW. Il primo incontro della ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) L’attesa è finalmente terminata,cominciano idellaA 2021/di. Nel corso della giornata odierna si svolgeranno ben tre partite valevoli per la-1 dei quarti di finale (il quarto incontro si giocherà invece lunedì sera) e lo spettacolo di certo non mancherà. Si inizierà alle ore 17:00 con la sfida tra Olimpia Milano e Reggio Emilia, poi si proseguirà alle 19:00 con lo scontro tra Tortona e Reyer Venezia e infine ci sarà alle ore 21:00 la partita tra Virtus Bologna e Pesaro. I primi due match insaranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 (per Milano- Reggio Emilia) e 2 (per Tortona-Reyer Venezia) e in direttasu Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW. Il primo incontro della ...

