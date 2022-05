Rigore ripetuto, Marelli dubbioso: “Non l’ha fatto nessun calciatore” (Di domenica 15 maggio 2022) Alla fine Insigne ce l’ha fatta: in modo rocambolesco, è riuscito a trasformare il Rigore che gli ha permesso di ottenere il suo gol numero 122 con la maglia del Napoli, superando Marek Hamsik nella classifica dei migliori marcatori con la maglia azzurra. Un gol che, tra l’altro, arriva in quella che è la sua ultima partita davanti al proprio pubblico, prima del trasferimento al Toronto. Le circostanze del gol sono però piuttosto particolari: Insigne aveva infatti inizialmente sbagliato il Rigore, calciandolo sul paolo. Il pallone è poi finito sui piedi di Giovanni Di Lorenzo, che è riuscito a buttare il pallone in porta. L’arbitro ha però ordinato la ripetizione del Rigore e, al secondo tentativo, Insigne non ha sbagliato. Insigne Rigore Marelli: “Sul Rigore ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Alla fine Insigne cefatta: in modo rocambolesco, è riuscito a trasformare ilche gli ha permesso di ottenere il suo gol numero 122 con la maglia del Napoli, superando Marek Hamsik nella classifica dei migliori marcatori con la maglia azzurra. Un gol che, tra l’altro, arriva in quella che è la sua ultima partita davanti al proprio pubblico, prima del trasferimento al Toronto. Le circostanze del gol sono però piuttosto particolari: Insigne aveva infatti inizialmente sbagliato il, calciandolo sul paolo. Il pallone è poi finito sui piedi di Giovanni Di Lorenzo, che è riuscito a buttare il pallone in porta. L’arbitro ha però ordinato la ripetizione dele, al secondo tentativo, Insigne non ha sbagliato. Insigne: “Sul...

