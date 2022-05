Renzi: “Il reddito di cittadinanza è una follia” (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – “Oggi l’allarme sui quotidiani: mancano 350mila addetti per la stagione. Il ministro del turismo (leghista!) propone un decreto flussi per coprire con i migranti i posti di lavoro. Inutile girarci intorno: il reddito di cittadinanza è una follia”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook l’ex premier Matteo Renzi (foto), fondatore di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – “Oggi l’allarme sui quotidiani: mancano 350mila addetti per la stagione. Il ministro del turismo (leghista!) propone un decreto flussi per coprire con i migranti i posti di lavoro. Inutile girarci intorno: ildiè una”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook l’ex premier Matteo(foto), fondatore di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista.

