Re | Sub Zero | l’occhiale Oakley® dalla montatura leggera all’avanguardia

Oakley® lancia il suo ultimo capitolo in fatto di innovazione: Re:SubZero, una montatura leggera all'avanguardia, pensata per essere indossata durante la corsa, gli allenamenti o in qualsiasi momento di duro impegno volto al miglioramento della propria persona. Grazie alla tecnologia PhysioMorphic Geometry, con cui il brand ha rivoluzionato il settore, Re:SubZero è un'originale montatura che offre tutto quello che serve per vivere al meglio il presente e guardare al futuro nel segno della leggerezza. Con un peso di soli 24 grammi, è come non avere niente sul viso, ma il suo concentrato di innovazioni consente di esprimere e sfruttare appieno l'energia del movimento. Lo sport spalanca le porte a una vita più sana e leggera: è questa la convinzione che ...

