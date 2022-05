Morto Valerio Onida | dalla Consulta all' aiuto ai detenuti

Advertising

TgLa7 : Morto ex presidente della Consulta Valerio Onida. Aveva 86 anni - sempregilda : RT @francofontana43: Addio a Valerio Onida, grande giurista al fianco degli ultimi L’ex presidente della Consulta faceva anche il volontari… - claudiafabbri5 : RT @francofontana43: Addio a Valerio Onida, grande giurista al fianco degli ultimi L’ex presidente della Consulta faceva anche il volontari… - francofontana43 : Addio a Valerio Onida, grande giurista al fianco degli ultimi L’ex presidente della Consulta faceva anche il volont… - Giandorico : Morto ValerioOnida. Il 13.11.21 disse: 'La Cost. prevede possibile rendere direttamente obbligatorio x legge il vac… -

Addio aOnida (foto), ex presidente della Corte Costituzionale, giurista di primo piano e grande acutezza, animato da profonda passione civile a lungo docente di diritto molto amato dai suoi studenti. ...ROMA - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime in una nota 'il più sentito cordoglio per la scomparsa del Prof.Onida. Presidente della Corte Costituzionale, il Prof. Onida - ricorda Draghi - è stato garante di libertà e difensore dei diritti, soprattutto dei più deboli'. E ancora: 'Alla sua attività di ...Addio a Valerio Onida (foto), ex presidente della Corte Costituzionale, giurista di primo piano e grande acutezza, animato da profonda passione civile a lungo docente di diritto molto amato dai suoi s ...Il costituzionalista innamorato della politica vicino all'Ulivo e poi al Pd. Contro il Cavaliere da sempre. L'ultima uscita: il no alla candidatura al Colle ...