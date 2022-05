Advertising

glooit : Milan trionfa a San Siro, Ibra resta in panchina leggi su Gloo - Luxgraph : MotoGp, Bastianini trionfa in Francia: 'Vittoria incredibile e inaspettata' - Luxgraph : Moto3, Gp Francia: Masia trionfa a Le Mans, quarto Foggia - Luxgraph : Tottenham-Arsenal 3-0: Conte trionfa nella sfida Champions - MLCNSN : RT @carlolaudisa: Il dolce compleanno di #Tonali (2 gol) e la dolcissima serata del #Milan che trionfa a #Verona (3-1) e tiene lontana l’In… -

Agenzia ANSA

Non è ancora certo quale sarà il futuro dell'attaccante svedese in scadenza di contratto, se continuerà ancora per un'altra stagione o lascerà il. . 15 maggio 2022Se ilvince con l'Atalanta e l'Intera Cagliari, settimana prossima a Sassuolo ai rossoneri basterebbe un pareggio per vincere lo scudetto. Milan trionfa a San Siro, Ibra resta in panchina - Calcio (ANSA) - MILANO, 15 MAG - E' festa a San Siro per il Milan che vince anche contro l'Atalanta. I giocatori esultano sotto la Curva, Pioli balla in mezzo al campo, ma nella giornata perfetta, ultima gar ...Il Milan batte l’Atalanta ed è a un passo dalla vittoria dello scudetto. Basterà un punto contro il Sassuolo, ammesso che l’Inter stasera vinca a Cagliari. E allora a San Siro i tifosi vedono da vicin ...