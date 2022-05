Mara Venier sbarca in prima serata con il suo Domenica In Show, è un addio? (Di domenica 15 maggio 2022) Mara Venier sbarca in prima serata. Con un annuncio ufficiale giunto poco fa in diretta, con il supporto del direttore di Rai1 Stefano Coletta, la conduttrice ha annunciato uno speciale Domenica In Show. La data da segnare sul calendario è quella dl 27 maggio ma, contrariamente a quanto si immagina, non si tratta di una Domenica sera bensì di un venerdì. Al momento non ci sono molti dettagli riguardo questo speciale ma quello che è certo è che sarà un po’ diversa dallo Show della Domenica pomeriggio, un po’ meno parlato e molto più intrattenimento da prima serata. La curiosità più grande, però, riguarda il futuro della conduttrice. Mara Venier ha ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022)in. Con un annuncio ufficiale giunto poco fa in diretta, con il supporto del direttore di Rai1 Stefano Coletta, la conduttrice ha annunciato uno specialeIn. La data da segnare sul calendario è quella dl 27 maggio ma, contrariamente a quanto si immagina, non si tratta di unasera bensì di un venerdì. Al momento non ci sono molti dettagli riguardo questo speciale ma quello che è certo è che sarà un po’ diversa dallodellapomeriggio, un po’ meno parlato e molto più intrattenimento da. La curiosità più grande, però, riguarda il futuro della conduttrice.ha ...

