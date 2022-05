L'Occidente introduce la parola "vittoria". Ma non sa ancora darle un significato (Di domenica 15 maggio 2022) La Nato è convinta: "L'Ucraina può vincere". E gli Usa assicurano armi e aiuti a oltranza, ma non sono chiari gli obiettivi militari. Il gen. Camporini a Huffpost: "Nessuna delle due forze è ora in condizione di lanciare un attacco. Si sta trasformando in un conflitto del passato, come una guerra di trincea" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 15 maggio 2022) La Nato è convinta: "L'Ucraina può vincere". E gli Usa assicurano armi e aiuti a oltranza, ma non sono chiari gli obiettivi militari. Il gen. Camporini a Huffpost: "Nessuna delle due forze è ora in condizione di lanciare un attacco. Si sta trasformando in un conflitto del passato, come una guerra di trincea"

Advertising

petergomezblog : Spagna, in arrivo la legge che introduce il congedo mestruale: tre giorni al mese. Primo Paese in Occidente… - HuffPostItalia : L'Occidente introduce la parola 'vittoria'. Ma non sa ancora darle un significato - benedettomineo : Spagna, in arrivo la legge che introduce il congedo mestruale: tre giorni al mese. Primo Paese in Occidente - giuggiolalibera : 40 anni di femminismo 'Spagna, in arrivo la legge che introduce il congedo mestruale: tre giorni al mese. Primo Pa… - bux_alessandro : RT @BracaliM: Spagna, in arrivo la legge che introduce il congedo mestruale: tre giorni al mese. Primo Paese in Occidente -