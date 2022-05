L’Inter batte il Cagliari, lo Scudetto (e non solo) si decide all’ultima giornata (Di domenica 15 maggio 2022) INTER Cagliari Scudetto – L’Inter batte il Cagliari e rimanda il discorso Scudetto, e non solo, all’ultima giornata. Continua il testa a testa tra le due milanesi, dove si giocheranno tutto in Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan. La sconfitta del Cagliari condanna anche il Genoa. Gli uomini di Blessin avrebbero potuto sperare nella salvezza, soltanto in caso di classifica avulsa a 3 tra Cagliari, Salernitana e lo stesso Genoa. Ad oggi, invece, potrebbero arrivare soltanto a pari punti con la Salernitana e avendo gli scontri diretti a favore, sono matematicamente retrocessi. Dunque l’ultimo verdetto per la Serie B, dipenderà dagli intrecci tra Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. In ... Leggi su seriea24 (Di domenica 15 maggio 2022) INTERile rimanda il discorso, e non. Continua il testa a testa tra le due milanesi, dove si giocheranno tutto in Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan. La sconfitta delcondanna anche il Genoa. Gli uomini di Blessin avrebbero potuto sperare nella salvezza, soltanto in caso di classifica avulsa a 3 tra, Salernitana e lo stesso Genoa. Ad oggi, invece, potrebbero arrivare soltanto a pari punti con la Salernitana e avendo gli scontri diretti a favore, sono matematicamente retrocessi. Dunque l’ultimo verdetto per la Serie B, dipenderà dagli intrecci tra Salernitana-Udinese e Venezia-. In ...

Advertising

AleMec80 : ???NOT TODAY??? L' #Inter batte il #Cagliari 3-1, #Darmian nel 1T e doppietta di #Lautaro nel 2T, e rimanda alla pros… - messina_oggi : L’Inter torna a -2 dal Milan, il Genoa retrocede in BCAGLIARI (ITALPRESS) - L'Inter risponde al Milan, batte il Cag… - pasqualinipatri : SERIE A | Il Milan batte anche l’Atalanta, l’Inter trionfa a Cagliari - toMMilanello : ?? Lo scudetto … … è del Milan ???? - se non perde contro il Sassuolo - se l’Inter non vince … è dell’Inter ???? -… - laziopress : SERIE A | Il Milan batte anche l’Atalanta, l’Inter trionfa a Cagliari -