Lazio, arriva la pagella anche per i professori: "I voti li decidono gli alunni" (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo i provvedimenti riguardo le chat tra studenti e professori, ecco che un'altra piccola rivoluzione scolastica, iniziata tempo fa, sta diventando realtà. La possibilità degli alunni di poter valutare i propri insegnanti non è da sottovalutare. Infatti, non solo gli studenti hanno delle responsabilità e dei doveri nei confronti del sistema scolastico. L'idea dei presidi del Lazio è quella di stabilire delle valutazioni per i docenti. Il progetto, che già dall'anno prossimo dovrebbe concretizzarsi, riguarda "I Teachers Standars": un libretto in cui vengono scritte tutte le regole di comportamento dell'intero ambiente scolastico. Leggi anche: Anzio, 14enne pestata di botte a scuola. La mamma: 'L'istituto sapeva' Il sondaggio agli studenti L'idea è stata sottoposta, tramite un sondaggio, a vari studenti. I risultati ...

