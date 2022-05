Il Genoa perde a Napoli (3-0). Cagliari sconfitto dall’Inter: Grifone retrocesso in serie B e salvezza matematica per la Sampdoria (Di domenica 15 maggio 2022) Il Napoli è definitivamente terzo in classifica. Per il Grifone, con la sconfitta del Cagliari, ora è ufficialmente retrocessione. matematicamente salva la Sampdoria, grazie alla vittoria dell’Inter Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 15 maggio 2022) Ilè definitivamente terzo in classifica. Per il, con la sconfitta del, ora è ufficialmente retrocessione.mente salva la, grazie alla vittoria dell’Inter

