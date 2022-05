Giro d’Italia 2022: Landa, Bardet e Carapaz i più brillanti in salita sul Blockhaus. Ma non hanno fatto la differenza (Di domenica 15 maggio 2022) Il Blockhaus ci ha detto parecchio per il prosieguo del Giro d’Italia 2022. Che Juan Pedro Lopez è un ciclista di carattere e che può mantenere la maglia rosa fino al termine della seconda settimana; che Simon Yates non è più in lizza per la vittoria finale e che i migliori in salita al momento hanno i nomi di Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Romain Bardet (Team DSM) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious). Sull’ultima salita di questa nona tappa, che in passato ha rivelato definitivamente al mondo la grandezza di Eddy Merckx, si sono finalmente sparigliate le carte: con Richie Porte a fare l’andatura, il gruppo principale si è assottigliato pesantemente fino a contare poco più di una decina di unità, lasciando a ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Ilci ha detto parecchio per il prosieguo del. Che Juan Pedro Lopez è un ciclista di carattere e che può mantenere la maglia rosa fino al termine della seconda settimana; che Simon Yates non è più in lizza per la vittoria finale e che i migliori inal momentoi nomi di Richard(Ineos-Grenadiers), Romain(Team DSM) e Mikel(Bahrain-Victorious). Sull’ultimadi questa nona tappa, che in passato ha rivelato definitivamente al mondo la grandezza di Eddy Merckx, si sono finalmente sparigliate le carte: con Richie Porte a fare l’andatura, il gruppo principale si è assottigliato pesantemente fino a contare poco più di una decina di unità, lasciando a ...

