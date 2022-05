Favo per l’oblio oncologico: video interpretato dall’attrice Annalisa Insardà (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – “Io non dimentico. Ma voi dovete farlo”. Questo il titolo del cortometraggio presentato stamattina durante i lavori per la XVII Giornata Nazionale del Malato oncologico organizzata da Favo, Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. È stato un momento emozionale molto forte, accolto da un’ovazione in sala. (video) Il corto, prodotto da VIACONDOTTI21, è nato per urlare con forza il diritto all’oblio oncologico: le persone guarite da patologie tumorali devono essere messe in grado anche in Italia, come già succede in altri Paesi europei, di ritornare in possesso dello status di persona non malata, e di poter accedere come le persone sane a servizi bancari, assicurativi, lavorativi sociali. Il soggetto, di Paola Bottero, ha dato vita ad una sceneggiatura scritta ... Leggi su italiasera (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – “Io non dimentico. Ma voi dovete farlo”. Questo il titolo del cortometraggio presentato stamattina durante i lavori per la XVII Giornata Nazionale del Malatoorganizzata da, Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. È stato un momento emozionale molto forte, accolto da un’ovazione in sala. () Il corto, prodotto da VIACONDOTTI21, è nato per urlare con forza il diritto al: le persone guarite da patologie tumorali devono essere messe in grado anche in Italia, come già succede in altri Paesi europei, di ritornare in possesso dello status di persona non malata, e di poter accedere come le persone sane a servizi bancari, assicurativi, lavorativi sociali. Il soggetto, di Paola Bottero, ha dato vita ad una sceneggiatura scritta ...

