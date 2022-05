Eurovision Song Contest 2023: sarà in Ucraina e Zelensky indica Mariupol (Di domenica 15 maggio 2022) L'Eurovision Song Contest 2022 è stato vinto dall'Ucraina. Sono i Kalush Orchestra a portare in trionfo la nazione che, nelle ultime settimane, ha addosso l'attenzione del mondo. Una notizia importante non solo per il valore simbolico di quanto accaduto, ma anche perchè a dover organizzare la manifestazione l'anno successivo è il paese di appartenenza dei vincitori. Una gioia che è frutto di un successo internazionale che si incastra in un momento in cui la guerra prosegue continuando a regalare scenari di morte e distruzione. E a fare notizia c'è anche una dichiarazione del presidente Zelensky che non ha indicato una sede casuale per ciò riguarda la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest che dovrà essere organizzato dal paese ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 15 maggio 2022) L'2022 è stato vinto dall'. Sono i Kalush Orchestra a portare in trionfo la nazione che, nelle ultime settimane, ha addosso l'attenzione del mondo. Una notizia importante non solo per il valore simbolico di quanto accaduto, ma anche perchè a dover organizzare la manifestazione l'anno successivo è il paese di appartenenza dei vincitori. Una gioia che è frutto di un successo internazionale che si incastra in un momento in cui la guerra prosegue continuando a regalare scenari di morte e distruzione. E a fare notizia c'è anche una dichiarazione del presidenteche non hato una sede casuale per ciò riguarda la prossima edizione dell'che dovrà essere organizzato dal paese ...

