Berlino, oggi vertice Nato. E l’Ucraina vince gli Eurovision (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag – Tutto pronto a Berlino per il vertice dei ministri degli Esteri della Nato, come riportato anche da Repubblica, dove il “piatto forte” sarà, ancora una volta, la guerra ucraina ma anche le adesioni all’Alleanza. Blinken a Berlino al vertice Nato All’incontro di oggi sarà presente anche il segretario di Stato americano Antony Blinken, arrivato stamane nella capitale tedesca. Blinken ha scritto su Twitter un post sull’argomento, tanto per cambiare estremamente diretto contro Mosca:”Sono arrivato a Berlino, dove incontrerò informalmente i ministri degli esteri per discutere la nostra alleanza e un’azione sostenuta per affrontare l’aggressione non provocata della Russia contro l’Ucraina”. Nel vertice si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag – Tutto pronto aper ildei ministri degli Esteri della, come riportato anche da Repubblica, dove il “piatto forte” sarà, ancora una volta, la guerra ucraina ma anche le adesioni all’Alleanza. Blinken aalAll’incontro disarà presente anche il segretario di Stato americano Antony Blinken, arrivato stamane nella capitale tedesca. Blinken ha scritto su Twitter un post sull’argomento, tanto per cambiare estremamente diretto contro Mosca:”Sono arrivato a, dove incontrerò informalmente i ministri degli esteri per discutere la nostra alleanza e un’azione sostenuta per affrontare l’aggressione non provocata della Russia contro”. Nelsi ...

