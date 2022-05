Anticipo d’estate, da prossima settimana temperature fino a 35°C (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Il primo caldo estivo sta già investendo l’Italia, ma il peggio (o il meglio, dipende dai punti di vista) deve ancora arrivare. Le temperature, segnala ilmeteo.it, infatti sono attese in ulteriore aumento nel corso della prossima settimana, quando ci sarà una nuova fiammata africana con valori termici ben oltre le medie climatiche di riferimento. Le sorprese non finiscono qui, anzi. Col passare dei giorni potrebbe spuntare una novità, a testimonianza che la Primavera non è ancora finita. Per capire meglio cosa aspettarci dobbiamo come di consueto allargare il nostro sguardo all’intero scacchiere continentale: ebbene, già entro il weekend l’arrivo dell’anticiclone sub tropicale, simpaticamente denominato “Hannibal” farà salire le temperature fin verso i 30°C specie sulle pianure del Nord. La nostra ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Il primo caldo estivo sta già investendo l’Italia, ma il peggio (o il meglio, dipende dai punti di vista) deve ancora arrivare. Le, segnala ilmeteo.it, infatti sono attese in ulteriore aumento nel corso della, quando ci sarà una nuova fiammata africana con valori termici ben oltre le medie climatiche di riferimento. Le sorprese non finiscono qui, anzi. Col passare dei giorni potrebbe spuntare una novità, a testimonianza che la Primavera non è ancora finita. Per capire meglio cosa aspettarci dobbiamo come di consueto allargare il nostro sguardo all’intero scacchiere continentale: ebbene, già entro il weekend l’arrivo dell’anticiclone sub tropicale, simpaticamente denominato “Hannibal” farà salire lefin verso i 30°C specie sulle pianure del Nord. La nostra ...

