“Alessandro Borghese 4 Ristoranti” | tornano i nuovi episodi del programma culinario

Lo chef Alessandro Borghese sta per tornare sul piccolo schermo con dei nuovi episodi di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. La prima puntata dello show culinario, che vede sfidare i migliori ristoratori d'Italia, andrà in onda a partire dal 15 maggio. La nuova edizione del programma, divenuto ormai un cult della televisione italiana, sarà suddivisa in 7 episodi che verranno trasmessi ogni domenica in prima serata su Sky 1, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go e in streaming su NOW. La struttura posta alla base dello show è sempre la stessa: quattro ristoratori con qualcosa in comune si contenderanno senza esclusione di colpi il tanto bramato "dieci" dello chef per stabilire chi tra di loro sia il migliore.

