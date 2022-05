15 maggio 2002 | vent’anni dalla perla di “Zizou” Zidane

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 15 maggio 2022) 15: la magia diAl suo primo anno al Real Madrid, Zinedine “fa subito centro. I “blancos” conquistarono la nona “Champions League” della loro storia. il 15, all’Hampden Park di Glasgow, contro il Bayer Leverkusen la partita si rivela più ostica del previsto. La squadra tedesca, infatti, era l’autentica sorpresa del torneo. A differenza delle solite finali della competizione continentale per club, questa non vede certo una fase di studio. Dai primi minuti, le squadre, regalano diverse emozioni e all’ottavo le “merengues” passano in vantaggio con Raul. Lo spagnolo viene lanciato da Roberto Carlos e con un diagonale beffardo batte il portiere. Passano 5? e sugli sviluppi di un calcio piazzato, le “aspirine” trovano il pareggio ...