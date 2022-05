Weekend con Hannibal, clima estivo ma locali temporali: le previsioni (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Hannibal, l’anticiclone Nord Africano, porta il caldo estivo anche al Centro-Sud ed avremo bel tempo tutta la prossima settimana. Intanto questo Weekend di metà Maggio farà registrare temperature elevate quasi come a Luglio ma presenterà anche la classica instabilità estiva con temporali in montagna e localmente sulle pianure adiacenti. I temporali saranno l’unica nota importante da monitorare durante questo Weekend dal sapore estivo con cielo in prevalenza azzurro su tutta l’Italia, ideale per andare al mare. In montagna invece, specie sulle Alpi, avremo frequenti acquazzoni in locale discesa verso le pianure adiacenti. Nelle prossime ore continueremo a vivere una moderata instabilità sul Triveneto con nubi sparse e locali ... Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) –, l’anticiclone Nord Africano, porta il caldoanche al Centro-Sud ed avremo bel tempo tutta la prossima settimana. Intanto questodi metà Maggio farà registrare temperature elevate quasi come a Luglio ma presenterà anche la classica instabilità estiva conin montagna e localmente sulle pianure adiacenti. Isaranno l’unica nota importante da monitorare durante questodal saporecon cielo in prevalenza azzurro su tutta l’Italia, ideale per andare al mare. In montagna invece, specie sulle Alpi, avremo frequenti acquazzoni in locale discesa verso le pianure adiacenti. Nelle prossime ore continueremo a vivere una moderata instabilità sul Triveneto con nubi sparse e...

