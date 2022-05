Traffico Roma del 14-05-2022 ore 09:30 (Di sabato 14 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico nel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale chiuso per lavori fino alle 12 di oggi il tratto della panoramica tra Piazzale Clodio via Trionfale In quest’ultima direzione lavori anche sulla via Pontina in colonna nel Traffico tra Spinaceto e Castel di Decima nelle due direzioni riprese cinematografiche fino alle 19 su via dei Fori Imperiali via del Teatro Marcello via Garibaldi e Passeggiata del Gianicolo modifiche alla viabilità con possibili temporanee chiusure anche su strade adiacenti deviazioni per le numero linee bus di zona proseguono i lavori di interconnessione tra metro B e C nella stazione Colosseo oggi e domani busta al posto dei treni per l’intera giornata tra Castro Pretorio e Laura in servizio regolare tra Castro Pretorio Rebibbia e tra Castro ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale chiuso per lavori fino alle 12 di oggi il tratto della panoramica tra Piazzale Clodio via Trionfale In quest’ultima direzione lavori anche sulla via Pontina in colonna neltra Spinaceto e Castel di Decima nelle due direzioni riprese cinematografiche fino alle 19 su via dei Fori Imperiali via del Teatro Marcello via Garibaldi e Passeggiata del Gianicolo modifiche alla viabilità con possibili temporanee chiusure anche su strade adiacenti deviazioni per le numero linee bus di zona proseguono i lavori di interconnessione tra metro B e C nella stazione Colosseo oggi e domani busta al posto dei treni per l’intera giornata tra Castro Pretorio e Laura in servizio regolare tra Castro Pretorio Rebibbia e tra Castro ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - AdrianoConte_ : RT @vegancycle: Perché nelle pubblicità delle auto non parlano mai di velocità media? #roma #traffico #bicicletta #pistaciclabile #lungote… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? Aggiornamento: TRAFFICO BLOCCATO in #A1 in direzione #Roma per veicolo in fiamme tra Firenze… - bettape : RT @glibralato: Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - misiagentiles : #Roma, lite nel traffico a #Trastevere: automobilista accoltellato da pedone che voleva attraversare con il rosso?!… -