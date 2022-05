Tg1| Si va in tribunale: indagine aperta per stalking, una macchia senza precedenti (Di sabato 14 maggio 2022) Il Tg1 finisce in una bufera incredibile nelle ultime ore. Si va in tribunale e la denuncia per stalking lascia una macchia indelebile. Tg1 logo (Rai screenshot)Il Tg1 è finito in una bufera che si preannuncia molto potente. Scopriamo insieme che cosa è accaduto nelle ultime ore. La notizia sta già facendo il giro di tutte le testate giornalistiche italiane e non solo. Si tratta di un evento senza precedenti che potrebbe avere strascichi pesantissimi nelle prossime settimane. Ma che cosa sta succedendo esattamente? Sono finiti tutti nel mirino della procura in particolare Filippo Gaudenzi, Piero felice Damosso, Costanza Crescimbeni, Marco Betello, Andrea Montanari, tutti i giornalisti e dirigenti di Rai 1. La notizia è stata resa nota dal quotidiano La Repubblica e ha rimbalzato immediatamente nel web ... Leggi su specialmag (Di sabato 14 maggio 2022) Il Tg1 finisce in una bufera incredibile nelle ultime ore. Si va ine la denuncia perlascia unaindelebile. Tg1 logo (Rai screenshot)Il Tg1 è finito in una bufera che si preannuncia molto potente. Scopriamo insieme che cosa è accaduto nelle ultime ore. La notizia sta già facendo il giro di tutte le testate giornalistiche italiane e non solo. Si tratta di un eventoche potrebbe avere strascichi pesantissimi nelle prossime settimane. Ma che cosa sta succedendo esattamente? Sono finiti tutti nel mirino della procura in particolare Filippo Gaudenzi, Piero felice Damosso, Costanza Crescimbeni, Marco Betello, Andrea Montanari, tutti i giornalisti e dirigenti di Rai 1. La notizia è stata resa nota dal quotidiano La Repubblica e ha rimbalzato immediatamente nel web ...

