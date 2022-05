Salvini dice no a Finlandia e Svezia nella Nato: «Ora non è il momento, non siamo a risiko» (Di sabato 14 maggio 2022) “Finlandia e Svezia decideranno loro il da farsi, qualcuno pare giochi a risiko. Ma ci sono 5mila testate nucleari”. È un intervento molto sbilanciato contro l’interventismo dell’Occidente e dell’Italia quello di Matteo Salvini davanti alla platea della convention della Lega in corso a Roma. La prima tappa del tour on the road promosso dal leader leghista per risollevare gli animi dopo i sondaggi non proprio incoraggianti. Salvini fa il pacifista alla convention della Lega “Parlare di pace non è mai fuori luogo, cerchiamo sempre ciò che unisce. Non ciò che divide, per me priorità è arrivare alla pace, fermare le armi”. Salvini spinge molto sulla parola pace e lascia capire chiaramente di essere contrario alla richiesta di adesione di Stoccolma e Helsinki alla Nato. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022) “decideranno loro il da farsi, qualcuno pare giochi a. Ma ci sono 5mila testate nucleari”. È un intervento molto sbilanciato contro l’interventismo dell’Occidente e dell’Italia quello di Matteodavanti alla platea della convention della Lega in corso a Roma. La prima tappa del tour on the road promosso dal leader leghista per risollevare gli animi dopo i sondaggi non proprio incoraggianti.fa il pacifista alla convention della Lega “Parlare di pace non è mai fuori luogo, cerchiamo sempre ciò che unisce. Non ciò che divide, per me priorità è arrivare alla pace, fermare le armi”.spinge molto sulla parola pace e lascia capire chiaramente di essere contrario alla richiesta di adesione di Stoccolma e Helsinki alla. ...

