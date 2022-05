Roma-Venezia 1-1, 46 tiri non bastano a Mourinho | Tabellino e classifica (Di sabato 14 maggio 2022) La Roma non riesce a superare il muro eretto dal Venezia di Soncin: termina 1-1 il match dell’Olimpico con 46 tiri dei giallorossi Sembrava una partita stregata per la Roma… L'articolo Roma-Venezia 1-1, 46 tiri non bastano a Mourinho Tabellino e classifica è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 14 maggio 2022) Lanon riesce a superare il muro eretto daldi Soncin: termina 1-1 il match dell’Olimpico con 46dei giallorossi Sembrava una partita stregata per la… L'articolo1-1, 46nonè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 26 contro il Venezia 10 statistiche in vista di #RomaVenezia, match presentato da… - pisto_gol : Dopo il rigore inventato da Marinelli in Venezia-Bologna, quello sognato dal Var Banti e concesso da Guida in Fiore… - DiMarzio : .@OfficialASRoma I Turno di riposo per Nicolò #Zaniolo per la sfida contro il @VeneziaFC_IT - siamo_la_Roma : ?? #Venezia, l'analisi di #Soncin ?? 'Un pò di fortuna, ma sono orgoglioso del cuore dei miei ragazzi' ??? Le sue paro… - 11contro11 : Le pagelle di #Roma-#Venezia (1-1): i giallorossi buttano via due punti #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -