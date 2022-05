Advertising

leggo.it

UnaGibson Les Paul degli anni '60 è stata venduta per 150mila sterline dopo essere stata conservata per 25 anni nell'armadio. Come riporta l'Independent, la star statunitense Joe Bonamassa ...Era un'occasione piu unica cheper mostrarsi al mondo in una veste totalmente nuova, togliersi ...l'uso di simboli come la bandiera Union Jack appiccicata su qualunque oggetto (ladi Noel ... Rara chitarra acquistata a una cifra record: è stata in un armadio per 25 anni. Il prezzo è incredibile Una rara chitarra Gibson Les Paul degli anni '60 è stata venduta per 150mila sterline dopo essere stata conservata per 25 anni nell'armadio. Come riporta l'Independent, la ...Dopo i tre concerti speciali in programma il 16 maggio a Napoli, il 22 a Roma e il 31 a Milano, Giovanni Truppi annuncia le prime date del tour estivo organizzato da Ponderosa Music & Art, che lo port ...