Raffaella Carrà | un anno dopo la morte esce fuori l’erede designata | ecco chi è

A poco meno di un anno dalla sua tragica dipartita, è venuto a galla il nome dell'erede della grandissima Raffaella Carrà. ecco chi è La triste scomparsa della celebre artista italiana è giunta lo scorso 5 di luglio. A darne notizia per primo fu il suo ex compagno, Sergio Japino, il quale è stato vicino alla Carrà fino all'ultimo istante di vita. I tanti fans della ballerina, cantante e conduttrice televisiva non erano pienamente a conoscenza delle sue condizioni di salute. Raffaella Carrà (Websource)Raffaella ha chiesto espressamente ai suoi cari di non divulgare tali informazioni. Questi ultimi hanno seguito alla lettera la sua volontà, tanto che la tragica notizia è apparsa come un fulmine a ciel ...

