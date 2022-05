Napoli, Salvione: “C’è stata tanta delusione, ma…” (Di sabato 14 maggio 2022) Salvione – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com. “Clima di contestazione attorno al Napoli. Cosa ne pensi? Mi sembra tutto un po’ esagerato. Sembra che ci sia una contestazione verso una squadra ad un passo dalla retrocessione o con altri gravi problemi, mi sembra tutto strano. Capisco la delusione per il mancato scudetto però poi, se ti guardi intorno, parliamo di una squadra che è stata tra le migliori del campionato e ripartirà comunque dalla Champions League, magari con una rosa migliore. Vedo un clima esagerato attorno al Napoli. Io credo sia stato un ottimo campionato e che ... Leggi su seriea24 (Di sabato 14 maggio 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com. “Clima di contestazione attorno al. Cosa ne pensi? Mi sembra tutto un po’ esagerato. Sembra che ci sia una contestazione verso una squadra ad un passo dalla retrocessione o con altri gravi problemi, mi sembra tutto strano. Capisco laper il mancato scudetto però poi, se ti guardi intorno, parliamo di una squadra che ètra le migliori del campionato e ripartirà comunque dalla Champions League, magari con una rosa migliore. Vedo un clima esagerato attorno al. Io credo sia stato un ottimo campionato e che ...

