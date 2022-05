Napoli, orrore in una RSA: scoperto cibo avariato e medicinali scaduti (Di sabato 14 maggio 2022) da almeno un anno. Denunciata la titolare della società che gestisce la struttura I carabinieri e il personale dell’Asl sono intervenuti in una RSA della provincia di Napoli per porre fine alle difficili condizioni in cui erano sottoposti gli anziani degenti. La struttura che prometteva pasti genuini e un ambiente accogliente, in realtà nascondeva tutt’altra verità. Farmaci e alimenti scaduti agli anziani: denunciata titolare casa di cura: (Adnkronos) – La titolare di una casa di cura in provincia di Napoli è stata denunciata dai carabinieri che hanno scoperto nella struttura anziani curati con farmaci scaduti.… https://t.co/eEI4q33ULd pic.twitter.com/DihLA5z5Vm — Fisco24 (@fisco24 info) May 14, 2022 I militari hanno scoperto che nella struttura veniva somministrato ... Leggi su 361magazine (Di sabato 14 maggio 2022) da almeno un anno. Denunciata la titolare della società che gestisce la struttura I carabinieri e il personale dell’Asl sono intervenuti in una RSA della provincia diper porre fine alle difficili condizioni in cui erano sottoposti gli anziani degenti. La struttura che prometteva pasti genuini e un ambiente accogliente, in realtà nascondeva tutt’altra verità. Farmaci e alimentiagli anziani: denunciata titolare casa di cura: (Adnkronos) – La titolare di una casa di cura in provincia diè stata denunciata dai carabinieri che hannonella struttura anziani curati con farmaci.… https://t.co/eEI4q33ULd pic.twitter.com/DihLA5z5Vm — Fisco24 (@fisco24 info) May 14, 2022 I militari hannoche nella struttura veniva somministrato ...

Advertising

361_magazine : Napoli, orrore in una RSA: scoperto cibo avariato e medicinali scaduti - wbfe : RT @Today_it: Orrore in una casa di riposo: agli #anziani farmaci e cibi scaduti da un anno - Today_it : Orrore in una casa di riposo: agli #anziani farmaci e cibi scaduti da un anno - cristro71 : @meopinelli @Riccardo_ScZ @ilRomanistaweb Orrore no.... ma possibile questa? Semplice è sempre meglio .... quella d… - CrisciGloria : -