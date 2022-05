Morto Valerio Onida, Draghi: “È stato garante di libertà e difensore dei diritti” (Di sabato 14 maggio 2022) ROMA – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime in una nota “il più sentito cordoglio per la scomparsa del Prof. Valerio Onida. Presidente della Corte Costituzionale, il Prof. Onida – ricorda Draghi – è stato garante di libertà e difensore dei diritti, soprattutto dei più deboli”. E ancora: “Alla sua attività di giudice e accademico, ha affiancato per anni quella di volontario nelle carceri, segno della sua umanità e delle sue convinzioni. Ai suoi cari, le condoglianze di tutto il Governo”, conclude il premier. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 14 maggio 2022) ROMA – Il Presidente del Consiglio, Mario, esprime in una nota “il più sentito cordoglio per la scomparsa del Prof.. Presidente della Corte Costituzionale, il Prof.– ricorda– èdidei, soprattutto dei più deboli”. E ancora: “Alla sua attività di giudice e accademico, ha affiancato per anni quella di volontario nelle carceri, segno della sua umanità e delle sue convinzioni. Ai suoi cari, le condoglianze di tutto il Governo”, conclude il premier. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

TgLa7 : Morto ex presidente della Consulta Valerio Onida. Aveva 86 anni - Agenzia_Ansa : E' morto Valerio Onida, giudice e ex presidente della Corte Costituzionale, professore di diritto costituzionale al… - ilpost : È morto Valerio Onida, ex presidente della Corte costituzionale - Lopinionista : Morto Valerio Onida, Draghi: 'È stato garante di libertà e difensore dei diritti' - AntonioSpadafo4 : RT @anis_epis: Morto #ValerioOnida, dalla cattedra a Milano alle posizioni sui referendum. A inizio anno firmò l'appello contro l'auto-cand… -