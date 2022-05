LIVE MotoGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: dominio Ducati nella FP3, Quartararo e Marquez in scia. Dalle 13.30 la FP4, alle 14.10 la Q1 (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45 Dovranno passare dalla Q1: Martin, Vinales, Mir, Marini, Binder, Bezzecchi, Di Giannantonio, OLIVEira e Morbidelli 10.44 CLASSIFICA FP3 1 5 J. ZARCO 1:30.537 2 63 F. BAGNAIA +0.031 3 20 F. Quartararo +0.145 4 93 M. Marquez +0.248 5 43 J. MILLER +0.300 6 41 A. ESPARGARO +0.449 7 30 T. NAKAGAMI +0.525 8 42 A. RINS +0.550 9 44 P. ESPARGARO +0.565 10 89 J. MARTIN +0.614 10.43 Bastianini si ferma in 16a posizione ma rimane nella top10, con il decimo posto! Che rischio per il romagnolo 10.42 Zarco vola al comandoooooooooooo!!!!!!! 1:30.537 per il francese!!!!!!!!! Bagnaia secondo a 31 millesimi poi Quartararo, ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45 Dovranno passare dalla Q1: Martin, Vinales, Mir, Marini, Binder, Bezzecchi, Di Giannantonio, Oira e Morbidelli 10.44 CLASSIFICA FP3 1 5 J. ZARCO 1:30.537 2 63 F. BAGNAIA +0.031 3 20 F.+0.145 4 93 M.+0.248 5 43 J. MILLER +0.300 6 41 A. ESPARGARO +0.449 7 30 T. NAKAGAMI +0.525 8 42 A. RINS +0.550 9 44 P. ESPARGARO +0.565 10 89 J. MARTIN +0.614 10.43 Bastianini si ferma in 16a posizione ma rimanetop10, con il decimo posto! Che rischio per il romagnolo 10.42 Zarco vola al comandoooooooooooo!!!!!!! 1:30.537 per il francese!!!!!!!!! Bagnaia secondo a 31 millesimi poi, ...

