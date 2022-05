LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Valentino Rossi sogna l’impresa. Orari qualifiche e gara-1 (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione week-end Magny-Cours – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Q1 e della gara-1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS da Magny-Cours. Prima giornata di verdetti nel noto impianto francese che ospita il secondo round della Sprint Cup. La battaglia è assicurata per una prova che si svolgerà al tramonto. Audi e Mercedes si contendono la leadership dopo la tappa di Brands Hatch, evento che ha premiato la Ferrari #53 di AF Corse e la Mercedes #89 di Akkodis ASP, team di casa è determinato a ben figurare. Seconda qualifica in carriera nella Sprint Cup per Valentino Rossi. Il ‘Dottore’, accompagnato dal belga ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione week-end Magny-Cours – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladella Q1 e della-1 del Fanatec GTEurope Powered by AWS da Magny-Cours. Prima giornata di verdetti nel noto impianto francese che ospita il secondo round della Sprint Cup. La battaglia è assicurata per una prova che si svolgerà al tramonto. Audi e Mercedes si contendono la leadership dopo la tappa di Brands Hatch, evento che ha premiato la Ferrari #53 di AF Corse e la Mercedes #89 di Akkodis ASP, team di casa è determinato a ben figurare. Seconda qualifica in carriera nella Sprint Cup per. Il ‘Dottore’, accompagnato dal belga ...

