LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Gabburo per il colpaccio (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 17.02 Per Arcas e Gabburo è quasi impensabile pensare di staccare De Gendt e Vanhoucke. Devono provare ad arrivare allo sprint e giocarsi la carta della vita. 17.00 10 KM ALL’ARRIVO! Ormai si giocano la tappa Gabburo, Vanhoucke, De Gendt ed Arcas. A 39?Schmid, Girmay, Van der Poel, Poels e Martin. A 3’53” il gruppo maglia rosa. 16.58 Come accaduto ieri alla Jumbo-Visma, anche oggi i Lotto potrebbero fare la differenza con la superiorità numerica. Peraltro Vanhoucke e De Gendt sono corridori di ben altra caratura rispetto ad Arcas e Gabburo. Ma nel ciclismo non si sa mai. 16.57 Cambi regolari per i battistrada, che mantengono 38? su Schmid, ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.02 Per Arcas eè quasi impensabile pensare di staccare De Gendt e Vanhoucke. Devono provare ad arrivare allo sprint e giocarsi la carta della vita. 17.00 10 KM ALL’ARRIVO! Ormai si giocano la, Vanhoucke, De Gendt ed Arcas. A 39?Schmid, Girmay, Van der Poel, Poels e Martin. A 3’53” il gruppo maglia rosa. 16.58 Come accaduto ieri alla Jumbo-Visma, anchei Lotto potrebbero fare la differenza con la superiorità numerica. Peraltro Vanhoucke e De Gendt sono corridori di ben altra caratura rispetto ad Arcas e. Ma nel ciclismo non si sa mai. 16.57 Cambi regolari per i battistrada, che mantengono 38? su Schmid, ...

giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 8? ?? Km 104 ??20 riders | 20 corridori ?? 2'27' > Peloton | Gruppo Maglia Rosa ??Live:… - manjilix : chan in live e io a napoli con papà x vedere la fine del giro d’italia - MClapton62 : ALLTRI ATTACCHI La @Gazzetta_it Live #giro -