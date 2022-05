L' apparizione di Tammy Abraham

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 14 maggio 2022) La scena contiene un elemento vagamente surreale. In mezzo al campo un uomo in maglia rossa si sbraccia per richiamare l’attenzione della panchina. Mancano solo nove minuti alla fine della semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester, ma lui non ce la fa più. Ha bisogno di uscire, ha paura di infortunarsi. Pochi metri più in là José Mourinho osserva tutto. E poi si gira dall’altra parte. Finge di non vedere, di essere assorto nei suoi pensieri. Perché in quel momento potrebbe sostituire chiunque nella sua squadra. Tranne il suo centravanti. È un’immagine che racconta alla perfezione la centralità diin questa Roma. Ancora più del gol con cui ha regalato ai giallorossi la finale della neonata competizione europea. Ancora più degli altri 24 messi a segno in stagione. In questa sua prima annata in Italia l’attaccante ...