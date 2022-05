Isola dei Famosi, infortunio in diretta per Roger Balduino: si accascia a terra durante la prova. Cos’è accaduto (Di sabato 14 maggio 2022) Paura in diretta per Roger Balduino. Il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 si è infortunato durante una sfida contro Clemente Russo facendo preoccupare i compagni e il pubblico a casa. Il concorrente, infatti, inizialmente si è accasciato a terra senza spiegare cosa stesse accadendo. Poi è arrivato il chiarimento dell’inviato Alvin che ha parlato di un infortunio al piede e alla caviglia. “È stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni”, ha spiegato Alvin in diretta. Un ulteriore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Paura inper. Il concorrente dell’dei2022 si è infortunatouna sfida contro Clemente Russo facendo preoccupare i compagni e il pubblico a casa. Il concorrente, infatti, inizialmente si èto asenza spiegare cosa stesse accadendo. Poi è arrivato il chiarimento dell’inviato Alvin che ha parlato di unal piede e alla caviglia. “È stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni”, ha spiegato Alvin in. Un ulteriore ...

Advertising

TheBearersC : Me coglioni hai capito tutto del discorso di alessandro oh. Ha votato nik per l’incoerenza nella scelta. Se passi t… - SalomoniValerio : @susymurzi @andreasso1951 già da diversi anni frequento l’isola, posti meravigliosi, uno dei miei preferiti Cala Seregola - FQMagazineit : Isola dei Famosi, infortunio in diretta per Roger Balduino: si accascia a terra durante la prova. Cos’è accaduto - infoitcultura : Roger Balduino abbandona l'Isola dei Famosi 2022?/ Come sta dopo l'infortunio -