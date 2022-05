Il mistero di Google Maps: le strane forme che popolano le cartine | Ecco cosa significano (Di sabato 14 maggio 2022) Cercava una destinazione per le vacanze e si è imbattuta in un luogo mai visto prima. La signora Vanessa Hammond ha condiviso le immagini trovate su Google Maps, per cercare di avere delle risposte su cosa hanno visto esattamente i suoi occhi. Le ricerche per le vacanze si sono trasformate nella scoperta di un luogo, lungo la costa australiana, dove sarebbero presenti strane strutture a forma di esagono. Di cosa si tratta esattamente? Google Maps (web source)Le scoperte di Google Maps La viaggiatrice Vanessa Hammond, del Queensland, stava cercando luoghi da visitare sulla costa australiana, quando si è imbattuta nella misteriosa forma visualizzata con Google Maps nella parte occidentale dell’Australia. ... Leggi su curiosauro (Di sabato 14 maggio 2022) Cercava una destinazione per le vacanze e si è imbattuta in un luogo mai visto prima. La signora Vanessa Hammond ha condiviso le immagini trovate su, per cercare di avere delle risposte suhanno visto esattamente i suoi occhi. Le ricerche per le vacanze si sono trasformate nella scoperta di un luogo, lungo la costa australiana, dove sarebbero presentistrutture a forma di esagono. Disi tratta esattamente?(web source)Le scoperte diLa viaggiatrice Vanessa Hammond, del Queensland, stava cercando luoghi da visitare sulla costa australiana, quando si è imbattuta nella misteriosa forma visualizzata connella parte occidentale dell’Australia. ...

