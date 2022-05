Il Foglio cita “È stata la mano di Dio“ per raccontare la scalata del Milan | «Alla fine torni sempre a te»

(Di sabato 14 maggio 2022) L’edizione odierna del“Èladi Dio”, il film di Paolo Sorrentino, perladel. Alcune corrispondenze, secondo il quotidiano, sono clamorose, “degne di un romanzo di Calvino”, e fanno pensare che «tutto il caravanserraglio di figure barbine, giocatori improbabili, allenatori inesperti e proprietari misteriosi degli ultimi dieci anni sia servito per arrivare proprio qui, a questi ultimi 180 minuti necessari per chiudere un cerchio spesso penoso e avvilente». Negli ultimi minuti di “Èladi Dio”, il film di Paolo Sorrentino ricoperto qualche giorno fa da una cascata di david di Donatello, il giovane protagonista Fabietto viene duramente rampognato dal suo mentore Antonio ...

