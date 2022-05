Google ti ascolta tramite lo smartphone, come impedirlo (Di sabato 14 maggio 2022) Google ti ascolta tramite il tuo smartphone, tiene anche un registro di tutto ciò che dici, ma esiste un modo per impedirlo. In un’epoca in cui ogni dispositivo ha un microfono e sono realizzati da aziende che traggono profitto dal monitoraggio di ciò che fai è legittimo tutelarsi. Vedremo cosa fa Google delle registrazioni e cosa puoi fare per impedire al tuo smartphone di ascoltarti. come chiedere a Google di rimuovere informazioni personali dalle ricerche Google ascolta sempre Sì, Google ascolta tramite il tuo smartphone e sei proprio tu che glielo permetti quando attivi l’assistente vocale, ma cosa registra ... Leggi su pantareinews (Di sabato 14 maggio 2022)tiil tuo, tiene anche un registro di tutto ciò che dici, ma esiste un modo per. In un’epoca in cui ogni dispositivo ha un microfono e sono realizzati da aziende che traggono profitto dal monitoraggio di ciò che fai è legittimo tutelarsi. Vedremo cosa fadelle registrazioni e cosa puoi fare per impedire al tuodirti.chiedere adi rimuovere informazioni personali dalle ricerchesempre Sì,il tuoe sei proprio tu che glielo permetti quando attivi l’assistente vocale, ma cosa registra ...

