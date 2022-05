Gioielli, un modo per esprimere se stessi (Di sabato 14 maggio 2022) I Gioielli sono un modo convincente per esprimere se stessi! Per la stagione primavera estate 2022 i trend vedono colori accesi, forme insolite o esplicitamente tratte dalla natura per dare un “twist” ai nostri look. Un dettaglio, a volta anche non troppo prezioso, che ha tutto il potere di mettere di buonumore! Gioielli ed elementi naturali Per la stagione calda del 2022 troviamo accessori per il corpo che hanno come soggetto animali, come le farfalle, e materiali semplici come richiamo alla terra e alla semplicità. OSCAR DE LA RENTA Oscar De La Renta ha creato un anello con Swarovski e montatura a farfalla. I materiali utilizzati qui sono la pietra, il vetro, l’ottone e l’oro. Il risultato è un accessorio luminoso sulla tinta del rosa che dona a tutti i look. Chloè disegna una collana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Isono unconvincente perse! Per la stagione primavera estate 2022 i trend vedono colori accesi, forme insolite o esplicitamente tratte dalla natura per dare un “twist” ai nostri look. Un dettaglio, a volta anche non troppo prezioso, che ha tutto il potere di mettere di buonumore!ed elementi naturali Per la stagione calda del 2022 troviamo accessori per il corpo che hanno come soggetto animali, come le farfalle, e materiali semplici come richiamo alla terra e alla semplicità. OSCAR DE LA RENTA Oscar De La Renta ha creato un anello con Swarovski e montatura a farfalla. I materiali utilizzati qui sono la pietra, il vetro, l’ottone e l’oro. Il risultato è un accessorio luminoso sulla tinta del rosa che dona a tutti i look. Chloè disegna una collana ...

Advertising

asantor2103 : RT @floandalex: Il modo in cui alex sforna solo gioielli sotto forma di canzoni. Io sono completamente in estasi, non vedo l’ora di sentirl… - floandalex : Il modo in cui alex sforna solo gioielli sotto forma di canzoni. Io sono completamente in estasi, non vedo l’ora di… - glitch_alan : @matteosalvinimi Vabbè, ti piaceva molto anche Putin. Secondo, #ElonMusk si sta toccando i gioielli personali in mo… - giulym53 : @LaPrimaManina @BianchiLella Ho perso tante cose finora a cui in qualche modo tenevo, gioielli, soldi, vestiti ma a… - bvstiadiSatana : Ovviamrnte non lo fa in modo critico, semplicemente racconta la storia di diversi gioielli, molto spesso chiarament… -