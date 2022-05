Empoli-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Salernitana, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Partita cruciale per i campani, che se dovessero vincere al Castellani si ritroverebbero all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani in chiave salvezza, mentre gli azzurri sono già salvi e di fatto in vacanza, ma pur sempre pericolosi. Fischio d’inizio alle ore 15 di sabato 14 maggio. Empoli-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Marco Parolo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ile isudi, match valido per la trentasettesima giornata di. Partita cruciale per i campani, che se dovessero vincere al Castellani si ritroverebbero all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani in chiave salvezza, mentre gli azzurri sono già salvi e di fatto in vacanza, ma pur sempre pericolosi. Fischio d’inizio alle ore 15 di sabato 14 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Marco Parolo. SportFace.

