Dove vedere Napoli-Genoa in TV o in streaming: SKY o DAZN? (Di sabato 14 maggio 2022) Dove vedere Napoli Genoa – Dopo la vittoria all’Olimpico Grande Torino contro la squadra di Ivan Juric, che ha attestato con l’aritmetica la certezza di partecipare alla prossima di Champions League, il Napoli è chiamato a confermare la prestazione fornita anche per dare un segnale positivo all’ambiente e per blindare il terzo posto. La prossima avversaria degli uomini di Spalletti sarà il Genoa, che è in piena lotta salvezza e alla caccia di punti vitali. Le due squadre si sfideranno domani, 15 maggio alle ore 15:00, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione della 37ª giornata di campionato. Napoli-Sassuolo, i precedenti Quello della prossima giornata sarà il 100º incontro tra Napoli e Genoa. ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 14 maggio 2022)– Dopo la vittoria all’Olimpico Grande Torino contro la squadra di Ivan Juric, che ha attestato con l’aritmetica la certezza di partecipare alla prossima di Champions League, ilè chiamato a confermare la prestazione fornita anche per dare un segnale positivo all’ambiente e per blindare il terzo posto. La prossima avversaria degli uomini di Spalletti sarà il, che è in piena lotta salvezza e alla caccia di punti vitali. Le due squadre si sfideranno domani, 15 maggio alle ore 15:00, allo Stadio Diego Armando Maradona diin occasione della 37ª giornata di campionato.-Sassuolo, i precedenti Quello della prossima giornata sarà il 100º incontro tra. ...

