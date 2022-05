Corsport | Olivera è vicinissimo al Napoli | l’alternativa è Parisi dell’Empoli

(Di sabato 14 maggio 2022) Dopo l’acquisto – già ufficializzato – di Kvaratskheila, il mercato delentrerà nel vivo. Un tema è sicuramente quello del terzino sinistro. Quest’anno la società interverrà sicuramente visto l’addio di Ghoulam, col contratto in scadenza. L’obiettivo numero uno restadel Getafe ma Giuntoli ha delle alternative. C’è una lista a sinistra, dinnanzi a tutti resiste, eccome, Mathias(24) uruguaiano del Getafe, che diha saputo direttamente da Edinson Cavani: la trattativa va avanti da un bel po’, con il management del calciatore non c’è altro da aggiungere, semmai la definizione è con il club spagnolo. Distanza minima, un milione o qualcosa di simile, e non c’è pessimismo nell’aria: però ilha anche pronto il piano-B, quello che porta direttamente a Fabiano ...

In casa Napoli c'è un mercato che comincia a decollare con discrezione, come racconta il Corriere dello Sport, anche in altri ruoli. Napoli, un terzino nel mirino In questa rivoluzione silenziosa, ...E poi c'è Mathias, operazione alla quale, pure, mancano solo le firme. Ma sono anche altri i nomi nel taccuino di Cristiano Giuntoli.A fine stagione ci saranno diversi addii in squadra. Il club lavora ai rinforzi aspettando di capire l'evoluzione delle cessioni . Cremonese / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Fabrizio Giunt ...Mathias Olivera prenderà il posto di Faouzi Ghoulam al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Calciomercato Napoli - Mathias Olivera sarà il secondo acquisto del Nap ...