Classifica Giro d'Italia 2022, ottava tappa: Lopez conserva la rosa. Ciccone 21°, Nibali 29°. Domani il Blockhaus (Di sabato 14 maggio 2022) Juan Pedro Lopez ha conservato la maglia rosa al termine dell'ottava tappa del Giro d'Italia 2022. Lo spagnolo si è ben difeso nella frazione con partenza e arrivo a Napoli, che prevede ben quattro salite al Monte di Procida. L'alfiere della Trek-Segafredo resta così in testa alla Classifica generale con 38 secondi di vantaggio sul tedesco Lennard Kaemna, ma Domani la graduatoria subirà uno scossone perché è previsto un arrivo in quota estremamente impegnativo sul Blockhaus. Simon Yates resta il migliore dei big con 5" sul belga Mauri Vansevenant, 13" sull'olandese Wilco Kelderman, 16" sul portoghese Joao Almeida, 18" sullo spagnolo Pello Bilbao, 22" sull'australiano Richie Porte, 24" sul francese ...

