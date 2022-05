Chi è Sheldon Riley: canzone cantante Australia Eurovision 2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Chi è Sheldon Riley, dall’Australia con la canzone “Not the Same” per l’Eurovision 2022. Età, altezza e Instagram. Chi è Sheldon Riley Nome e Cognome: Sheldon Hernandez Nome d’arte: Sheldon RileyData di nascita: 14 marzo 1999Luogo di Nascita: Sydney (Australia)Età: 23 anniAltezza: 1 metro e 73 centimetriPeso: 65/70 kgSegno zodiacale: PesciProfessione: cantanteFidanzato: Zachery TomlinsonFigli: non ha figliTatuaggi: nessun tatuaggio visibileProfilo Instagram: @SheldonRiley Sheldon Riley età e altezza L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 14 maggio 2022) Chi è, dall’con la“Not the Same” per l’. Età, altezza e Instagram. Chi èNome e Cognome:Hernandez Nome d’arte:Data di nascita: 14 marzo 1999Luogo di Nascita: Sydney ()Età: 23 anniAltezza: 1 metro e 73 centimetriPeso: 65/70 kgSegno zodiacale: PesciProfessione:Fidanzato: Zachery TomlinsonFigli: non ha figliTatuaggi: nessun tatuaggio visibileProfilo Instagram: @età e altezza L'articolo proviene da Novella 2000.

