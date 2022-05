Charlene e la cognata Carolina di Monaco ai ferri corti | il motivo della loro “guerra”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 14 maggio 2022) Tornano le nubi a minacciare l’apparente tranquillità in casa Grimaldi. Se il ritorno disembrava far supporre una ritrovata serenità in famiglia, secondo alcune notizie, si tratterebbe solo di apparenza. Non ci sarebbe, infatti, alcuna felicità nel matrimonio del principe Alberto. Complice di questa situazione anche la sorella. I media francesi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.