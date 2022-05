Buffalo | 18enne suprematista fa una strage in live stream | 8 morti in un supermercato

Advertising

TGCOM

Il giovane, in tuta mimetica e armato con un fucile semiautomatico, ha effettuato una diretta social ...L'arresto del killer diNew York, 14 maggio 2022 - Un ragazzo di 18 anni armato di un fucile semiautomatico AR - 15 è entrato in un supermercato diè ha fatto fuoco sui clienti. Almeno otto persone sono morte, e una sarebbe molto grave. La polizia dello Stato di New York su Twitter ha parlato di una "sparatoria di massa" , con "diverse ... Usa, spari in un supermercato a Buffalo: almeno 10 morti | Media: "Fermato un 18enne suprematista bianco" È di almeno otto morti il bilancio provvisorio di una sparatoria in un supermercato di Buffalo, nello Stato di New York. Ad aprire il fuoco è stato un ragazzo di 18 anni, in tuta mimetica e armato con ...