WWE: Gran traguardo per AJ Styles, è stato un Wrestler 'full time' più a lungo di The Rock (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tempo non è mai stato un problema per AJ Styles, alla veneranda età di 44 anni il Phenomenal One è ancora presente nella lista dei migliori performer al mondo e l'ex WWE Champion non sembra intenzionato a fermarsi. Sin dal suo indimenticabile debutto alla corte di Vince McMahon avvenuto durante il Royal Rumble Match del 2016, AJ Styles ha sempre lavorato da full timer e di recente ha superato in quanto a longevità 'a tempo pieno' una delle star più celebri ed amate di sempre. Meglio del People's Champion! AJ Styles ha superato di Gran lunga The Rock in quanto a giorni di carriera passati da full timer in WWE, la curiosa statistica è stata sottolineata per la prima volta dall'utente di Reddit 'PersistentVigilance' e fa luce sull'incredibile costanza e longevità del

