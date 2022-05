Webuild, in consorzio maxi contratto da oltre 1 miliardo in Romania (Di venerdì 13 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Webuild si è aggiudicato un contratto da oltre 1 miliardo, da eseguire in consorzio, per la realizzazione del Lotto 3 dell'Autostrada Sibiu-Pitesti in Romania. Il Lotto 3 rappresenta la tratta più complessa della futura Autostrada Sibiu – Pitesti, in quanto attraverserà i Carpazi, tra Cornetu e Tigveni, lungo un tracciato di 37,4km di lunghezza, comprensivo di 12,5km di ponti e viadotti e di un tunnel a doppia canna di 1,7km. Per l'esecuzione dei lavori, saranno impiegate più di 40.000 persone. Commissionati da Cnair, per conto del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture rumeno, i lavori saranno eseguiti dal consorzio partecipato da Webuild (leader, in quota al 90%) e dall'impresa locale Tancrad (10%). Le opere saranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) –si è aggiudicato unda, da eseguire in, per la realizzazione del Lotto 3 dell'Autostrada Sibiu-Pitesti in. Il Lotto 3 rappresenta la tratta più complessa della futura Autostrada Sibiu – Pitesti, in quanto attraverserà i Carpazi, tra Cornetu e Tigveni, lungo un tracciato di 37,4km di lunghezza, comprensivo di 12,5km di ponti e viadotti e di un tunnel a doppia canna di 1,7km. Per l'esecuzione dei lavori, saranno impiegate più di 40.000 persone. Commissionati da Cnair, per conto del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture rumeno, i lavori saranno eseguiti dalpartecipato da(leader, in quota al 90%) e dall'impresa locale Tancrad (10%). Le opere saranno ...

