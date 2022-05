VIDEO / Tamberi: “Non vedo l’ora di scendere in pedana. E al matrimonio invito... (Di venerdì 13 maggio 2022) Gianmarco Tamberi lancia la sua stagione che stasera comincia da Doha dove ritrova Barshim dopo l’oro di Tokyo condiviso Leggi su golssip (Di venerdì 13 maggio 2022) Gianmarcolancia la sua stagione che stasera comincia da Doha dove ritrova Barshim dopo l’oro di Tokyo condiviso

Advertising

OresteDi : Ci siamo. Oggi a Doha in Qatar inizia ufficialmente la lunga stagione di atletica della @Diamond_League 2022. Un “i… - FilippoTortu : RT @SkySport: Tamberi e Tortu in Diamond League su Sky Sport ? DIAMOND LEAGUE DOHA Venerdì 13 maggio Dalle 18.00 Su Sky Sport Uno e Sky Spo… - SkySport : Tamberi e Tortu in Diamond League su Sky Sport ? DIAMOND LEAGUE DOHA Venerdì 13 maggio Dalle 18.00 Su Sky Sport Uno… - zazoomblog : VIDEO - “Mai arrendersi”: il salto di Tamberi è da fenomeno - #VIDEO #arrendersi”: #salto #Tamberi - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Gianmarco Tamberi vola a Doha per aprire la stagione. Il campione olimpico di salto in alto si prepara al Mondiali di luglio ht… -