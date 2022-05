(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma. “Non è mica una malattia infettiva a largo raggio”, ride. “Non è che uno ascolta in televisione un putiniano e allora diventa lui stesso putiniano, così, per con... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... Miccichè era presidente di Banca Imi, banca in rapporti economici con diverse società di Serie A, nonché componente, con il presidente del Torino, del consiglio di amministrazione di ...In fondo, l'unico imprenditore che se la cava,, è una figura del tutto nuova nel panorama editoriale, il primo tentativo di editore puro tanto auspicato per la complessiva libertà di ... Urbano Cairo: “La libertà è anche ospitare putinisti e macchiette nei talk” Tra etica e fatturato. L’editore di La7 replica alle polemiche sulla propaganda russa in tv e spiega: “La gente sa distinguere. Le persone non sono stupide. Non le convinci dicendo due cavolate" ...Il gruppo di Urbano Cairo chiude il primo trimestre con ricavi netti consolidati pari a 183,6 milioni di euro e un Ebitda positivo per 12,3 milioni di euro ...