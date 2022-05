Ultime Notizie – Caso camici Lombardia, “il fatto non sussiste”: niente processo per Fontana (Di venerdì 13 maggio 2022) niente processo per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per il ‘Caso camici’. Lo ha deciso il gup di Milano Chiara Valori che ha stabilito il non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” per frode in pubbliche forniture. niente processo oltre che per il governatore lombardo, anche per il cognato Andrea Dini proprietario della società Dama, Pier Attilio Superti vicesegretario generale della Regione, Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex dg e dirigente di Aria, la centrale acquisti della Regione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022)per il presidente della RegioneAttilioper il ‘’. Lo ha deciso il gup di Milano Chiara Valori che ha stabilito il non luogo a procedere “perché ilnon” per frode in pubbliche forniture.oltre che per il governatore lombardo, anche per il cognato Andrea Dini proprietario della società Dama, Pier Attilio Superti vicesegretario generale della Regione, Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex dg e dirigente di Aria, la centrale acquisti della Regione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

