Ucraina, inchiesta ONU sui crimini di guerra. Russi in ritirata da Kharkiv (Di venerdì 13 maggio 2022) L’ONU vota per l’apertura di un’inchiesta sui crimini di guerra Russi in Ucraina e Mosca risponde con veemenza. I soldati di Putin perdono terreno sul campo di battaglia e sono costretti alla ritirata dai dintorni di Kharkiv, la seconda città del paese. “Nel loro desiderio di strangolare la Russia, le potenze occidentali sono pronte a tutto, incluso far resuscitare il nazismo“. Così la Missione permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite a Ginevra, in una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa Tass. A cosa è dovuta tanta rabbia? Ieri 12 maggio il Consiglio per i diritti umani dell’ONU ha votato a larga maggioranza a favore dell’apertura di un’inchiesta sulle presunte gravi violazioni commesse dalle forze russe ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 13 maggio 2022) L’ONU vota per l’apertura di un’suidiine Mosca risponde con veemenza. I soldati di Putin perdono terreno sul campo di battaglia e sono costretti alladai dintorni di, la seconda città del paese. “Nel loro desiderio di strangolare laa, le potenze occidentali sono pronte a tutto, incluso far resuscitare il nazismo“. Così la Missione permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite a Ginevra, in una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa Tass. A cosa è dovuta tanta rabbia? Ieri 12 maggio il Consiglio per i diritti umani dell’ONU ha votato a larga maggioranza a favore dell’apertura di un’sulle presunte gravi violazioni commesse dalle forze russe ...

